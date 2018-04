Storing kan ook maandag gevolgen hebben

Reizigers moeten maandag ook nog rekening houden met mogelijke problemen met het vliegverkeer van en naar Schiphol. Zondag hebben mensen er nog flink last van, aldus een woordvoerder. Wat er maandag precies gebeurt is nog niet te voorspellen, maar er zullen zeker naweeën van zijn, zegt hij.

Inmiddels loopt het heel erg vol in de vertrekhallen op de luchthaven. Voor de balies en in de hallen staan zondagochtend lange rijen. Volgens de zegsman moeten reizigers hun vluchtinformatie goed in de gaten houden, zodat ze niet onnodig naar de luchthaven komen. „We houden inkomende vluchten af. Het is nu eerst zaak om mensen van de luchthaven te laten vertrekken. Pas daarna zullen we weer vluchten toelaten.”