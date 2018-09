De storing met het internetbankieren bij ING is verholpen, maakt de bank bekend.



Door een storing was het maandagochtend voor klanten niet mogelijk om geld over te boeken van hun spaarrekening naar hun betaalrekening en andersom. Daarnaast was het voor zakelijke klanten niet mogelijk een betaling via iDeal te doen.

De storing deed zich voor bij de mobielbankieren-app, Mijn ING Zakelijk en Mijn ING Particulier.