Storing internet Tweede Kamer tijdens debat over digitale overheid

Juist op het moment dat de Tweede Kamer donderdagavond sprak over de digitale overheid en democratie, kampte de Kamer met een langdurige storing in het internetsysteem. Daardoor konden mensen op de site brieven, moties en amendementen niet lezen. Wat nou digitale overheid, sneerde SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak tijdens de behandeling van de begroting van Binnenlandse zaken.

Door de storing ontvingen Kamerleden ook geen nieuwe moties en amendementen meer in hun mail. Op zich geen groot probleem, omdat er meestal toch een week later over wordt gestemd, ware het niet dat de ChristenUnie donderdagavond nog enkele amendementen aan het bijschaven was. En daarover moest laat op de avond nog worden gestemd.

Het leidde tot irritatie bij de oppositie. De stemming was op verzoek van Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie aan het begin van de avond voor de tweede keer uitgesteld, omdat de wijzigingen nog niet waren afgerond. „Ik blijf hier niet op wachten. Het gaat om een spoedwet dus we moeten zo stemmen. En ik wil de amendementen eerst nog goed kunnen lezen. Deel ze dan maar rond op papier”, opperde Van Raak.

De stemming betreft de tijdelijke spoedwet over regels omtrent verkiezingen in deze tijd van corona.