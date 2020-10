De technische storing bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is verholpen, laat een woordvoerster weten.

Maandagochtend was de dienst onbereikbaar door de storing. De website lag eruit en ook telefonisch was de dienst onbereikbaar. Het is nog onduidelijk waarom de systemen eruit lagen.

DUO houdt zich bezig met onder andere het verstrekken van studiefinanciering, het registreren van diploma’s en het innen van studieschulden.