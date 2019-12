Storing bij T-Mobile legt parkeerautomaten in Amsterdam stil

De storing bij T-Mobile maandag heeft gevolgen gehad voor parkeerautomaten in Amsterdam. Bij bijna alle parkeerautomaten kon niet worden betaald, zegt een woordvoerder van de gemeente na een bericht in Het Parool. De automaten deden het pas weer nadat ze waren gereset. Aan het begin van dinsdagavond hadden zo’n twintig parkeerautomaten nog last van de storing. De gemeente verwacht dat het probleem later dinsdag overal is verholpen.

Amsterdam weet niet hoeveel parkeergeld de gemeente is misgelopen door de storing. De woordvoerder wijst erop dat via parkeerapps gewoon kon worden betaald.

Abonnees van T-Mobile hebben maandag uren last gehad van een softwarestoring, waardoor ze niet konden bellen of internetten. Op de site allestoringen.nl kwamen in korte tijd meer dan 40.000 meldingen binnen.