Storing bij kerosinetoevoer Schiphol

Door een storing bij het tankbedrijf kunnen vliegtuigen op Schiphol niet tanken. Dat bevestigt een woordvoerder van de luchthaven. „Aircraft Fuel Supply, dat de brandstoftoevoer verzorgt, kampt sinds 13 uur met een storing. De oorzaak is niet bekend.”

Volgens de woordvoerder ondervinden passagiers vooral sinds 14.30 hinder van die storing. „Voor die tijd waren veel vliegtuigen al volgetankt. Maar nu kunnen toestellen niet meer tanken en dus niet vertrekken.”

Hoe lang de storing gaat duren, kan de woordvoerder nog niet zeggen. Hij raadt reizigers aan de actuele vertrektijden in de gaten houden via de Schiphol-website of de app.