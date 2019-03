Storing bij inchecken NS

Veel treinreizigers kregen dinsdagmiddag te maken met een storing bij het in- uitchecken bij de Nederlandse Spoorwegen. Omdat de schermpjes op de incheckpalen door een technische fout niet de juiste informatie gaven, zette de NS de palen uit. Dat heeft een uur geduurd, meldt de NS. De storing is inmiddels verholpen.

De storing deed zich voor bij de NS-incheckpalen door het hele land. Bij de toegangspoortjes op de stations deden zich geen problemen voor. Reizigers die niet konden inchecken, konden wel zonder problemen op de trein stappen: het treinpersoneel was geïnstrueerd over de storing.

Volgens de NS kon 5 procent van de getroffen reizigers niet uitchecken. Deze reizigers kunnen dit online alsnog doen.

De NS zoekt nog uit of de problemen zich beperkten tot onjuiste informatie op de schermpjes of dat er ook problemen waren met het in- of uitchecken zelf.