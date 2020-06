Storing bij HagaZiekenhuis in Den Haag verholpen

De technische storing die rond het middaguur ontstond bij het HagaZiekenhuis in Den Haag is verholpen. „Alles is weer in orde. De Spoedeisende Hulp (SEH) is weer geopend”, meldt het ziekenhuis op de website.

Wegens de storing gingen geplande operaties en afspraken op de polikliniek woensdag niet door. Met mensen bij wie de afspraak niet doorging, wordt een nieuwe afspraak gemaakt, meldt het ziekenhuis.

De afdeling verloskunde bleef woensdag wel open.

De storing ontstond door graafwerkzaamheden buiten het ziekenhuis, waarbij een glasvezelkabel was beschadigd.