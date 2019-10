Storing bij Amphia-ziekenhuis duurt voort

De storing bij het ziekenhuis Amphia in Breda is vrijdagmiddag nog altijd niet verholpen. Sinds 5.15 uur kampt Amphia met een storing in zijn data- en telefonienetwerk. Daardoor is het ziekenhuis telefonisch niet bereikbaar en is er maar beperkt toegang tot patiëntendossiers.

Amphia spreekt van een vervelende situatie en kan nog steeds niet zeggen hoe lang die gaat duren.

De meeste afspraken in de poliklinieken zijn geschrapt. Patiënten die niet konden worden bereikt, worden op de poli geholpen of krijgen een nieuwe afspraak. Spoedoperaties worden alleen verricht bij patiënten die al waren opgenomen. Voor de overige patiënten wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

Mensen die spoedeisende hulp nodig hebben, worden doorverwezen naar de ziekenhuizen ETZ in Tilburg of Bravis in Roosendaal en Bergen op Zoom.