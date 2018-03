Storing bij ABN Amro door DDoS-aanval

ABN Amro kampt vrijdagavond met een storing als gevolg van een DDoS-aanval. Door die aanval liggen internetbankieren, mobiel bankieren, iDeal en de website van de bank eruit of werken heel traag.

Bij een DDoS-aanval wordt een internetsite bestookt met dataverkeer, zodat de server overbelast raakt. De problemen met de beschikbaarheid begonnen rond 20.00 uur, zegt een woordvoerder van de bank. „We werken er heel hard aan om de aanval af te slaan en de kanalen weer te herstellen. We vinden het heel vervelend voor onze klanten”, aldus de woordvoerder.

De bank geeft aan dat geen sprake is van een hack. Klanten hoeven dan ook niet bang te zijn dat de veiligheid van internetbankieren, mobiel bankieren en iDeal in het geding is.

Op sociale media doen verschillende mensen hun beklag. Volgens de woordvoerder werkt de webcare nog wel en probeert die klanten die contact zoeken via sociale media te informeren.

Eind januari werden ABN Amro, ING, Rabobank en de Belastingdienst ook al het slachtoffer van een DDoS-aanval.