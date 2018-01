Storing Afsluitdijk verholpen

Het verkeer kan weer in beide richtingen over de Afsluitdijk. Bij Den Oever was er een storing aan de brug van de Stevinsluizen. Daardoor stond het verkeer vanuit Friesland urenlang vast. De storing is sinds 15.45 voorbij, melden Rijkswaterstaat en de ANWB.

Als tijdelijke oplossing werd eerder maandagmiddag een stuk van de middenberm weggehaald waardoor personenauto’s over één rijstrook van de andere rijbaan konden rijden. Verkeer richting Friesland had geen last van de storing op de Afsluitdijk. Het scheepvaartverkeer is nog wel gestremd.