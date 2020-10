‘Storing aanmeldzuilen ziekenhuizen in loop van avond opgelost’

De storing waardoor bij talloze ziekenhuizen donderdag aanmeldzuilen niet werkten en videobellen niet mogelijk was, is naar verwachting in de loop van de donderdagavond „opgelost bij alle zorginstellingen die aangesloten zijn bij ICTZ”, meldt deze ict-dienstverlener.

„De oplossing voor de storing is inmiddels gevonden”, aldus het bedrijf dat zegt dat de eerste zorginstelling alweer is aangesloten.

Volgens ICTZ was er sprake van een probleem bij „de verbindingenleverancier van ons datacenter”. Er zijn herstelwerkzaamheden verricht en componenten vervangen.

Als gevolg van de problemen kunnen patiënten niet bij hun medische dossiers en uitslagen van het laboratorium inzien. Ook doorverwijzingen komen niet automatisch binnen bij de ziekenhuizen.

Het probleem speelde donderdag in ieder geval om het St Jans Gasthuis in Weert, de Noordwest Ziekenhuisgroep, met vestigingen in onder meer Alkmaar en Den Helder, Isala in Zwolle, het Diakonessenhuis in Utrecht en het Dijklander Ziekenhuis, met vestigingen in Hoorn en Purmerend.

Volgens ICTZ heeft „de noodzakelijke zorg geen hinder ondervonden en zijn patiëntbehandelingen doorgegaan”. De ICT-dienstverlener doet onderzoek en beoordeelt „welke maatregelen getroffen gaan worden om een dergelijke storing in de toekomst te voorkomen”.