Stoppen Different omgeven met onduidelijkheid

Het besluit van Tot Heil des Volks om te stoppen met Different, dat hulp bood aan homo’s, is omgeven met onduidelijkheid.

Op de website plaatste Tot Heil des Volks (THdV) deze week een verklaring waarin de organisatie aankondigt te stoppen met Different. Een „gevoelig en teer thema” als homoseksualiteit vraagt om een dienstverlening van hoge kwaliteit. Die kan Different niet leveren vanwege de beperkte omvang, aldus het bericht, ondertekend door de raad van bestuur. Sinds 2014 is Gert Hutten, eerder vrijgemaakt-gereformeerd predikant in Arnhem, daar lid van.

Tot Heil des Volks is niet bereid de ingrijpende koerswijziging toe te lichten. Het secretariaat verwijst in een mail naar de eigen website en laat weten dat de leiding geen interviews of commentaar wil geven op het besluit. Woordvoerder Simone Schoemaker houdt voet bij stuk. Directie en raad van toezicht hebben afgesproken erover te zwijgen.

Het sluitingsproces was vertraagd door ziekte van de enige medewerker van Different, Cees de Meer. Hij heeft een andere functie gekregen, in de verslavingszorg, bij dezelfde organisatie. Ook hij wil niet ingaan op de ondergang van Different. Deze zwijgzaamheid staat in schril contrast met de publieke ophef die Different heeft veroorzaakt. De organisatie zou homo’s willen genezen.

Volgens oud-medewerker Krijn de Jong is de officiële verklaring „een pr-praatje.” „Tot Heil des Volks is geworteld in een evangelisch-reformatorische traditie. Hutten belichaamt een rationeel-gereformeerd klimaat, waarin er meer ruimte is voor homorelaties. Vanaf zijn eerste dag was hij erop uit om te stoppen met Different”, aldus De Jong, die 43 jaar werkte bij Tot Heil des Volks. „Bij het huidige Tot Heil des Volks is niet meer de moed en het geloof om mensen met homoseksuele gevoelens de hand te reiken vanwege de maatschappelijke druk om homorelaties te accepteren.”

Hij betreurt de teloorgang van de hulporganisatie voor mensen die worstelen met hun seksuele geaardheid. Tientallen mensen maakten volgens hem gebruik van het aanbod van Different. Zij kunnen „gelukkig” terecht bij een organisatie als Hart van Homo’s en een website als Vernieuwd.com.

Herman van Wijngaarden van Hart van Homo’s bevestigt dat er mensen bij zijn organisatie aankloppen die bij Different hulp kregen. Hij beklemtoont dat Hart van Homo’s „een iets andere koers” vaart dan de Amsterdamse hulporganisatie. „Wij zijn duidelijk over de geaardheid van homo’s. Die is niet te veranderen. In gesprekken zeiden ze bij Different niet uit te zijn op genezing van homo’s, maar in een artikel in hun blad kon zomaar doorschemeren dat zoiets wel mogelijk zou zijn. Laat ik het zo zeggen: Different is er op z’n minst niet in geslaagd de twijfel weg te nemen van haar imago als organisatie die homo’s geneest.” Tegelijk vindt hij het jammer dat deze vorm van hulpverlening verdwijnt. „Different bood hulpverleningstrajecten aan met een professionele therapeut. Wij alleen pastoraat. Dat is een groot verschil.”