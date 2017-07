„Stop met oneindig procederen tegen overheid”

Bernt Schneiders, oud-burgemeester van Haarlem, vindt dat sommige burgers het wel erg bont maken met het jarenlang procederen tegen de overheid. Schneiders vindt dan ook dat dat begrensd moet worden, zegt hij donderdag in een interview met de Volkskrant.

De oud-voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en nu voorzitter van goede doelenorganisatie VSBfonds, stelt vast dat burgers soms jarenlang de overheid bestoken met hun klachten, vaak zonder dat er een voor beide partijen bevredigend resultaat uitkomt.

Schneiders: „bijkomend gevolg is dat burgers ook nog een gemeenteraadsleden voor hun karretje spannen, waarmee het conflict een politiek tintje krijgt. Hou me te goede, ik ben voor rechtsbescherming van burgers, maar ooit moet een punt gezet worden achter een procedure.” Schneiders pleit ervoor dat na twee jaar een procedure door de rechter getest moet worden en eventueel gestopt kan worden als er geen oplossing in zicht is.

Schneiders had als burgemeester van Haarlem te maken met iemand die jarenlang vrijwel wekelijks een klacht indiende bij de gemeente. „Ik heb daar in het begin veel tijd in gestoken, maar op een gegeven moment heb ik gezegd: ‘Nu stopt het’,” aldus Schneiders.