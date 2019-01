Stop kerncentrale Borssele voor vervanging

Kerncentrale Borssele gaat in februari ongeveer anderhalve week dicht voor de preventieve vervanging van supergevoelige elektronica. De vervanging volgt op een storing waardoor de kerncentrale vorig jaar bijna anderhalve maand uit bedrijf was.

De kerncentrale ging op 4 augustus automatisch uit bedrijf nadat een fractie van een seconde een storing optrad in een elektrisch onderdeel van het systeem dat de reactor beveiligt. De oorzaak daarvan ligt bij een transistor op een van de printplaten, zo heeft verder onderzoek volgens exploitant EPZ uitgewezen.

Op de printplaat was een microscopisch klein metaalhaartje ‘gegroeid’, een bekend verschijnsel bij soldeerverbindingen en vertinde elektronische onderdelen. Zo’n whisker, zoals dit soort haartjes ook wel worden genoemd, kan een kleine, maar ongewenste elektrische verbinding maken. Toen het beveiligingssysteem van de reactor in augustus zo’n ongeoorloofde elektrische verbinding constateerde, stuurde het de centrale automatisch naar een veilige toestand, aldus EPZ. Daarbij ontstond vervolgens weer nevenschade aan een grote pomp.

De nevenschade kan volgens de exploitant door al ingevoerde verbeteringen niet meer optreden. Door nu alle printplaten in het beveiligingssysteem te vervangen, hoopt EPZ ook de kans op whiskers te verkleinen.

EPZ stelde eerder dat de nucleaire veiligheid door de storing niet in het geding is geweest. Doordat de kerncentrale uit bedrijf was, werd er geen stroom geleverd aan het net. Voor de vervanging wordt een onderhoudsstop ingelast, die start op 8 februari. De centrale levert naar verwachting op 17 februari aan het einde van de dag weer stroom aan het landelijk net.