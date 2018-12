„Stop import bespoten gojibessen”

Voedselwaakhond foodwatch roept op tot een importstop van met bestrijdingsmiddelen bespoten gojibessen „zeker uit landen als China”. Ze kunnen nog steeds erg vervuild en daardoor gevaarlijk zijn, aldus de organisatie.

„In tegenstelling tot hun gezonde imago van ‘superfood’, blijkt dat gojibessen veelvuldig onwettig hoge concentraties bestrijdingsmiddelen bevatten die voor gezondheidsrisico’s zorgen. Dit blijkt uit de monitorings- en handhavingsgegevens van de NVWA uit 2017, die foodwatch via een beroep op de Wet openbaarheid bestuur heeft opgevraagd”, zegt de voedselwaakhond, die al eerder alarm sloeg.

„Het is hoog tijd voor een importstop. De veiligheid van ons voedsel moet prioriteit hebben. Dat betekent ook dat de inspectiedienst consumenten direct moet informeren over dit soort risicovolle producten. Bovendien moet de NVWA wetsovertreders ‘namen and shamen’ door hun namen bekend te maken”, vindt foodwatch.