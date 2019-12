‘Stop belasteren melders groepsverkrachting’

Van meisjes in Den Bosch die melding hebben gedaan van groepsverkrachting zijn foto’s en berichten op sociale media verspreid. De politie roept op die berichten niet te delen. „Dit beschadigt de meisjes en kan strafbaar zijn”, meldt de politie op Twitter. Een woordvoerder zei dat de verspreide berichten over de tienermeisjes in de categorie „smaad en laster”’ vallen

Dinsdag zijn in de zaak in Den Bosch en omgeving acht mannen aangehouden die worden verdacht van de groepsverkrachtingen. De politie begon het onderzoek na meldingen van drie tienermeisjes uit Den Bosch die door meerdere jongens zouden zijn verkracht. De politie vermoedt dat nog meer meisjes slachtoffer zijn geworden.