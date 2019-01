Stop Awacs haalt bakzeil bij Raad van State

De vereniging Stop AWACS heeft bakzeil gehaald in pogingen de geluidsoverlast van de NAVO-radarvliegtuigen boven Limburg terug te dringen. De Raad van State verwierp de eis van de vereniging om AWACS-vluchten te verbieden die meer dan 88 decibel opleveren.

De Raad is het met het Rijk eens dat de militaire belangen van de NAVO zwaarder wegen dan de belangen van de inwoners van Limburg, die overlast ondervinden van de herrie. Mede daarom zijn extra geluidswerende maatregelen zoals stillere motoren niet nodig, vindt de Raad. Die maatregelen maken vluchten vanaf de basis in het Duitse grensplaatsje Geilenkirchen bij Schinveld, onmogelijk.

Als pleister op de wonde krijgen de 180 mensen die met Stop AWACS hebben geprocedeerd tegen de ministeries van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat een schadevergoeding van elk 250 euro. De vereniging zelf krijgt een vergoeding van 1500 euro. Dit omdat de procedures langer hebben geduurd dan redelijk, aldus de Raad van State.

Stop AWACS had een forse schadevergoeding geƫist voor dertig jaar overlast door de radarvliegtuigen. Voor ieder van de 180 klagers zou dat 1500 euro per jaar moeten zijn. De Raad van State haalde een streep door deze rekening. Met de uitspraak komt een einde aan een procedure die al meer dan vijf jaar loopt.

Beide betrokken ministeries gingen in beroep tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank in Maastricht. Die bepaalde dat het geven van schadevergoeding wegens jarenlange overlast moest worden onderzocht. Ook moest er nader onderzoek komen of en hoe de geluidsoverlast van AWACS-toestellen kon worden beperkt. De Raad van State vernietigde de beslissing van de rechtbank. De Raad vindt nader onderzoek niet nodig.