„Stoornissen bij verdachte Richard B.”

De Hagenaar die ervan wordt verdacht dat hij jonge vrouwen op een extreem gewelddadige manier seksueel heeft misbruikt en mishandeld, is volgens deskundigen in verminderde mate toerekeningsvatbaar voor zijn daden. Ze vinden het nodig dat Richard B. (45) wordt behandeld voor stoornissen die zij hebben vastgesteld, bleek woensdag tijdens de hervatting van zijn proces bij de rechtbank in Den Haag.

B. heeft al erkend dat hij sadomasochistische seks had met de vier vrouwen die hem hebben aangeklaagd, maar hij ontkent dat er sprake was van dwang of mishandeling. Volgens de psychiater en psycholoog heeft B. een „seksueel-sadisme stoornis” en een „impuls-controle stoornis”.

B. betaalde voor de seks, met geld dat hij als penningmeester van de Christelijk Gereformeerde Kerk in zijn woonplaats tien jaar lang achteroverdrukte. Het zou gaan om meer dan een half miljoen euro. B. heeft de verduistering al bekend, maar het ging volgens hem om een ton minder.