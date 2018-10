Stoned zonder rijbewijs in busje vol vuurwerk

Een 24-jarige Nederlandse automobilist is in Duitsland door het oog van de naald gekropen. Onder invloed van drugs botste hij met zijn busje tegen een vrachtwagen die voor hem reed op de Autobahn. In zijn laadruim had de man voor 10.000 euro aan zwaar vuurwerk liggen. Bovendien had hij geen rijbewijs. Het vuurwerk bleef intact en de man bleef ongedeerd.

Het ongeluk gebeurde bij Geeste, net over de grens bij Drenthe. Na de botsing zette de man zijn auto op de vluchtstrook. Hij gooide enkele dozen met vuurwerk in de bosschages. De politie heeft de lading in beslag genomen.