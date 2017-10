Stomdronken vrouw makkelijk ingerekend

Een zwaarbeschonken automobiliste kon in Castricum eenvoudig door de politie worden opgepakt. De 66-jarige inwoonster van de Noord-Hollandse plaats was zaterdagavond tegen twee geparkeerde voertuigen gereden. Toen ze uitstapte om de schade te bekijken viel de autodeur in het slot.

De vrouw kon niet meer terug in haar auto, die met draaiende motor op de Eerste Groenelaan stond. Een omstander belde de politie. Agenten ontdekten dat de vrouw zwaar onder invloed was en namen haar mee naar het bureau. Daar bleek dat ze bijna vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol achter de kiezen had, aldus de politie zondag.