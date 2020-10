Stofhinder Hoek van Holland deels veroorzaakt door kolenstof

De stofdeeltjes die bij tijd en wijle neerdalen in Hoek van Holland bestaan voor een deel uit kolenstof. Deze zomer hebben inwoners monsters genomen van de stof waar veel mensen zich aan storen. Uit de eerste resultaten daarvan komt volgens de DCMR Milieudienst Rijnmond naar voren dat die zo’n 20 procent kolenstof bevatten.

Al jaren krijgt de milieudienst klachten over het neerdalen van stof in Hoek van Holland. De stofhinder is het grootst bij een zuidwestenwind. Dan kan het percentage kolenstof oplopen tot 40 procent, en er zijn uitschieters vastgesteld tot 80 procent. Ook waren er monsters genomen die zo goed als geen kolenstof bevatten. Het gaat dan om bijvoorbeeld duinzand, bodemstof, Saharazand en plantenresten.

Ruim dertig inwoners uit Hoek van Holland deden mee aan het onderzoek, waarbij van juni tot begin september informatie werd verzameld. In totaal zijn meer dan vijfhonderd monsters verzameld.