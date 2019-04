Stoffige auto’s door regen met Saharazand

Auto’s en tuinmeubelen kunnen woensdag bedekt worden onder een laagje stof. Verspreid over het land valt een aantal regen- en onweersbuien en daarbij kan Saharazand naar beneden komen, voorspelt Weeronline. Boven Nederland hangt sinds dinsdag een grote wolk met het woestijnzand.

De kans op buien is ’s middags het grootst. Regendruppels vermengen zich met het Saharazand en vallen neer. Nadat de regen is verdampt, blijven de stofdeeltjes achter met stoffige auto’s en ramen tot gevolg. Ook donderdagochtend is er nog kans op regen met fijne zanddeeltjes. In de loop van de dag trekt de stofwolk via het noordoosten het land uit en wordt de lucht weer schoner.

Het zand is afkomstig vanuit Marokko, Algerije en Tunesië. Een lagedrukgebied boven het noorden van Afrika in combinatie met een zuidelijke stroming heeft het de afgelopen dagen via Spanje, Italië, Frankrijk en België naar ons land gevoerd.

Naast ongemak kan het Saharazand ook voor een extra rode zonsopkomst en zonsondergang zorgen. De stofdeeltjes zorgen voor extra breking en verstrooiing van het licht. Hierdoor worden de rode, oranje en gele kleuren van het zonlicht versterkt.