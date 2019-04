Stoffelijke resten Soest van vermiste vrouw

De stoffelijke resten die dinsdag in een tuin bij een woning in Soest werden gevonden, behoren toe aan de 52-jarige bewoonster die maandenlang werd vermist. Het Openbaar Ministerie meldt dat forensisch onderzoek dit heeft uitgewezen.

De 56-jarige partner van de vrouw wordt verdacht van moord of doodslag en het wegmaken van haar lichaam. Zijn voorarrest is vrijdag met twee weken verlengd, besliste de rechter-commissaris.

Hij meldde zich dinsdag bij de politie. Nadat hij een verklaring had afgelegd, begon de politie een onderzoek en vond de resten in de tuin.

Het gaat niet om een compleet lichaam. Uit DNA-onderzoek is gebleken dat een romp die in januari in Amsterdam aan de waterkant werd gevonden, ook van de vrouw was. Het lichaamsdeel zat in een koffer. De politie kon eerder niet achterhalen van wie het was. De romp werd op 4 april begraven.

Over de doodsoorzaak en de betrokkenheid van de partner doet het OM nog geen verdere mededelingen. De politie Midden-Nederland zet het onderzoek voort en werkt daarin samen met het Amsterdamse onderzoeksteam.