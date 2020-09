Stoffelijke resten gevonden in Britse bommenwerper in Markermeer

In het wrak van een Britse Short Stirling-bommenwerper die de op de bodem van het Markermeer ligt, zijn stoffelijke resten aangetroffen. Onderzoek moet uitwijzen of het gaat om de resten van de zevenkoppige bemanning, die in 1943 aan boord van het toestel was. Nabestaanden van de Engelse en Canadese bemanningsleden zijn van de vondst op de hoogte gesteld door de gemeente Almere.

De Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht is sinds begin september samen met een gespecialiseerde aannemer bezig met de berging van de BK716. Dat toestel werd in de nacht van 29 op 30 maart 1943 neergeschoten door een Duitse nachtjager na een missie boven Berlijn. Het toestel en de bemanning stonden tientallen jaren te boek als vermist. In 2008 kwam bij andere werkzaamheden een deel van een landingsgestel boven water. Tijdens de berging die nu aan de gang is, is vastgesteld dat het vermiste toestel gevonden was.

Specialisten van Defensie gaan in hun laboratorium in Soesterberg de stoffelijke resten nader onderzoeken in een poging de identiteit vast te stellen. Als het om de vermiste bemanningsleden gaat, zorgt het Britse ministerie van Defensie voor een ceremoniële herbegrafenis.

De berging bij Almere maakt deel uit van het Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken, dat in 2019 van start is gegaan. In de Nederlandse bodem liggen nog ongeveer dertig vliegtuigwrakken met stoffelijke resten aan boord, die in de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort.