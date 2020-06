Stoffelijk overschot gevonden bij haven Scheveningen

Bij de uitgang van de haven van Scheveningen is donderdagochtend een stoffelijk overschot gevonden. Dat meldt de politie in Den Haag. Onderzoek moet duidelijk maken of het gaat om de 23-jarige surfer uit Delft die al weken wordt vermist.

Brandweer en politie zijn bezig het lichaam te bergen. De hulpdiensten waren gewaarschuwd nadat iemand iets in het water had gezien bij het Noordelijk Havenhoofd.

Bij Scheveningen kwamen op 11 mei vijf surfers om het leven. Een 30-jarige en 38-jarige man uit Den Haag bezweken die maandagavond aan hun verwondingen toen ze op de kant waren gehaald. De lichamen van een 24-jarige man uit Den Haag en een 22-jarige man uit Delft werden een dag later geborgen. Het stoffelijk overschot van de vijfde surfer dreef weg tijdens een bergingspoging.