Stoere ijsbreker steelt de show in Rotterdam

Een ijsbreker én een transportschip voor zware lading ineen. Het publiek kan tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam de BigRoll Baffin bewonderen. Het schip beukt moeiteloos door 1,5 meter ijs.

Het water klotst onstuimig tegen de Parkkade. De roodgeschilderde, vooruitstekende boeg van de BigRoll Baffin (173 meter lang, 42 meter breed) priemt in het donkere havenwater. Een dekkraan hijst een zware zeecontainer aan boord.

De BigRoll Baffin, het vlaggenschip van de Wereldhavendagen, is bijzonder. Het transportschip, amper vier jaar oud, is ontworpen om in extreme kou te opereren. De Baffin heeft in z’n korte loopbaan grote installaties vervoerd voor de bouw van een lng-fabriek in Rusland. Voorbij Nova Zembla. Verder dan ontdekkingsreiziger Willem Barentsz ooit is gekomen.

De brug van het schip torent hoog uit boven het havenwater. Met een joystick bedient eerste stuurman Harald van Winssen de twee 14.000 pk (10 MW) sterke Wätisilä-motoren van het 21.000 ton metende transportschip. Fluitje van een cent.

Varen door het poolgebied is enerverend, vertelt Van Winssen. „Vooral de omgeving is prachtig. Zeker als er nog wat poollicht bij komt.” Er is ook een keerzijde voor de 22 opvarenden. „Als je twee dagen mist hebt, ben je het snel zat.”

De BigRoll Baffin maakt –met de Barentsz, de Bering en de Beaufort– deel uit van een vloot van vier identieke schepen. „Een saai schip met een dom dek”, zegt Bauke van Gent van BigRoll Shipping op de brug van de Baffin. „Toch zijn we er trots op.”

Want juist in het rechttoe-rechtaan ontwerp schuilt de kracht van het transportschip. De kapitein parkeert z’n vaartuig met de kont tegen de kade, waarbij de zware lading aan dek wordt gerold. Vier ballastpompen –capaciteit 12.000 kuub/uur– houden het schip tijdens de belading op de juiste hoogte voor de kant.

Het dek van de Baffin (125 meter lang, 42 meter breed) is maatje voetbalveld, geschikt voor een vrachtje van 15.000 ton. Overboord kieperen van lading is uitgesloten. „We lassen de vracht altijd vast aan het dek”, vertelt Van Gent. „Schip en lading vormen onderweg één geheel.”

Een lange gang voert door de buik van het schip. Een Filipijnse matroos in rode overall schrobt de vloer. De machinekamer –oordopjes in– glimt aan alle kanten. De bemanning houdt de motoren met vijf beeldschermen vanuit een controlekamer in de gaten.

De diesel-elektrische voorstuwing levert een topsnelheid van 15 knopen, pakweg 27 km/uur. Met één volle tank kan de Baffin in zestig dagen maar liefst 34.000 kilometer afleggen. Snelheid is echter niet de belangrijkste factor. „Belangrijker is dat de lading aankomt”, legt Van Gent uit. Daarom zijn alle systemen aan boord dubbel uitgevoerd. Mocht een van de motoren uitvallen, dan kan een schip z’n tocht op de andere voltooien.

De BigRoll Baffin met z’n ijzersterke neus is niet alleen in de kou actief. Na de Wereldhavendagen vertrekt het naar Angola. De ijsbreker krijgt daarbij voor het eerst tropische temperaturen voor z’n kiezen.