Stoelen en troonzetel staan klaar in de Grote Kerk

De Grote Kerk in Den Haag was maandagmiddag een en al bedrijvigheid aan de vooravond van de historische Prinsjesdag. De kerk huisvest voor het eerst de Staten-Generaal die deze derde dinsdag van september in verenigde vergadering bijeenkomt om te luisteren naar de beleidsvoornemens van het kabinet-Rutte. Koning Willem-Alexander leest de Troonrede voor op zijn uit de Ridderzaal meegenomen troonzetel.

In de kerk stonden maandag de stoeltjes voor de naar schatting 250 tot 270 genodigden al klaar. Tussen de rode stoelen is netjes anderhalve meter afstand volgens de coronaregels, behalve bijvoorbeeld bij de stoelen voor prins Constantijn en prinses Laurentien. Die mogen naast elkaar zitten. Dat Senaatsvoorzitter Jan Anthonie Bruijn hen heeft uitgenodigd, is enigszins opmerkelijk. Ze hebben op Prinsjesdag geen functie behalve het nakomen van een familietraditie. De staatssecretarissen daarentegen zijn niet welkom. Dit omdat de ruimte vanwege de coronaregels beperkt is, ondanks de verhuizing van de Ridderzaal naar de Grote Kerk.

Bruijn hield toezicht op de voorbereidingen. De bloemstukken hadden al een plaats gekregen terwijl de NOS druk was met het testen van alle apparatuur. Buiten werden verkeersborden weggehaald. In de straten rond de Grote Kerk mochten vanaf 17.00 uur geen rijwielen meer staan geparkeerd, maar daar hadden veel Hagenaars aan het einde van de middag nog lak aan. Ook die fietsen worden verwijderd.

Rondom de kerk waren al robuuste verkeersafsluitingen aangebracht. Die moeten voorkomen dat iemand het dinsdag afgesloten gebied binnenrijdt. Ook plaatste de gemeente al dranghekken en was de toegang tot het even verderop gelegen Binnenhof al deels voorzien van schermen. Die schermen moeten ervoor zorgen dat de Kamerleden - met een speciaal Prinsjesdagmondkapje - ongehinderd in de shuttlebusjes kunnen stappen en voorkomen dat publiek in de verleiding komt toch te gaan kijken. Het is de bedoeling dat ook rond de kerk schermen komen om toeschouwers te weren.

Burgemeester Jan van Zanen heeft iedereen opgeroepen niet naar het centrum te komen. Volgens hem is er geen reden te komen kijken, want het koningspaar gaat met de auto van het paleis naar de tijdelijke vergaderzaal, er is behalve bij de kerk geen militair ceremonieel en na afloop is er ook geen zwaaimoment.