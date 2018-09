Stintfabrikant gaat rijlessen geven

Redactie regio

BILTHOVEN. De fabrikant van de elektrische bakfiets Stint die vorige week betrokken was bij het ongeval op het spoor in Oss gaat extra rijlessen organiseren. Het bedrijf wil snel alle organisaties die deze voertuigen gebruiken de gelegenheid geven zo’n training te volgen.

„We zullen binnenkort aan de organisaties vragen of zij medewerkers hebben die intern rijtrainingen kunnen verzorgen.” Verder blijft het bedrijf zelf trainingen geven. Eerder al hebben alle klanten een checklist ontvangen waarmee ze de karren zelf kunnen controleren.

Controles

Maandag is begonnen met het controleren van alle 3500 Stints. Het bedrijf doet dat in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar het ongeluk. Daarbij reed een Stint door nog onbekende oorzaak door een gesloten spoorboom. Vier kinderen kwamen om het leven door de daaropvolgende botsing met een trein. Een vijfde kind en de medewerkster van de kinderopvang die het voertuig bestuurde raakten zwaargewond.

Aangeslagen

In verband met het ongeval in Oss heeft de brandweer in Oss besloten de open dag zaterdag niet door te laten gaan.

Dit „uit respect voor de families en de betrokkenen”, aldus de brandweer Brabant-Noord op de website.