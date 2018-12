Stintbouwer bestudeert rapport TNO

De fabrikant van de stint wil de komende tijd gebruiken om het onderzoek van TNO naar de voertuigen te bestuderen. Tot die tijd gaat de onderneming uit Bilthoven nog niet in op de inhoud van het onderzoek.

TNO concludeerde donderdag dat de stints in hun huidige vorm niet veilig genoeg zijn om personen mee te vervoeren. Volgens het instituut zijn er problemen met de rem en de gashendel.

„Wij hebben donderdagochtend de onderzoeksresultaten van de TNO-rapporten over de stint ontvangen en gebruiken de komende periode om deze te bestuderen”, aldus eigenaar Edwin Renzen.

De onderneming kwam in problemen doordat de elektrische bolderkarren voorlopig de weg niet meer op mogen. Eind oktober vroeg het bedrijf hierom faillissement aan, maar het trok die aanvraag later weer in, in afwachting van verschillende procedures die nog liepen.