Stiltekamer voor drukbezocht Airborne Museum

Het Airborne Museum in Oosterbeek krijgt een stiltekamer, waar mensen in alle rust slachtoffers van de Slag om Arnhem in september 1944 kunnen gedenken. Aan zo’n stille ruimte is veel behoefte nu het niet zo grote museum steeds meer bezoekers trekt. Directeur Sarah Heijse verwacht het record van 120.000 bezoekers uit 2017 dit jaar te evenaren of te overtreffen, zei zij dinsdag.

Schrijver Herman Koch startte een maand geleden een inzamelingsactie voor de stiltekamer. Kochs familie heeft de Slag om Arnhem meegemaakt. Hij schreef daar het boek Eindelijk Oorlog over. De actie is succesvol verlopen, zodat het museum de speciale ruimte kan inrichten voor de 75e herdenking van de Slag om Arnhem in september 2019.

De stiltekamer wordt volgens Heijse een eerbetoon aan zowel militaire als burgerslachtoffers van de Slag om Arnhem. Er komen onder meer persoonlijke onderscheidingen en medailles te hangen die aan het museum zijn geschonken. De nieuwe ruimte past in de omvangrijke herinrichting waar het museum mee bezig is.