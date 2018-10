Stilte rond situatie Armeens gezin in Katwijkse kerk

Het is onduidelijk hoe het verder gaat met het uitgeprocedeerde Armeense gezin dat vorige week onderdak vond in de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Katwijk aan Zee.

De kerkenraad van gkv de Fontein besloot vorige week woensdag het gezin, dat vooral bekend werd door de Armeense studente Hayarpi, voor een week onderdak te verlenen. Ds. F. Rinkema wilde dinsdag niet zeggen of het verblijf nu wordt verlengd. Hij zegt dat de kerk „in het belang van de zaak” een radiostilte in acht neemt.

Een woordvoerder van Defence for Children zei desgevraagd dat er nog hard wordt gestudeerd op mogelijkheden voor het gezin, dat dreigde te worden uitgezet. „Ze hebben een sterk verhaal. We hopen dat er een oplossing komt.”