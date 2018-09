Stilte rond kinderopvang Okido in Oss

Het is donderdagmiddag stil rond kinderdagverblijf Okido in Oss. Bij het gebouw staan een politiebusje en een auto van de GGD. Af en toe lopen wat mensen heen en weer, maar die willen niets zeggen over het drama dat zich donderdagmorgen heeft afgespeeld met vijf kinderen en een begeleidster van de opvang.

Of er kinderen in het gebouw zijn is niet duidelijk. Medewerkers van de opvang zoeken elkaar wel binnen op. Volgens een werknemer van een naastgelegen bedrijf zijn veel kinderen donderdagmorgen opgehaald door zwaar aangeslagen ouders. Op het bedrijventerrein waar Okido is gevestigd, is het ongeluk het gesprek van de dag.

Alle rolgordijnen zijn neergelaten. Op de deur hangt een briefje dat de opvang wegens omstandigheden vandaag gesloten is.