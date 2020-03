Stilte in centrum Rotterdam door coronacrisis

Door de coronacrisis is het stil geworden in het centrum van Rotterdam. Daarmee lijken de meeste mensen gehoor te geven aan de adviezen van het RIVM om zo veel mogelijk binnen te blijven.

In andere Nederlandse winkelstraten is het beeld niet anders, meldde onderzoeksbureau RMC maandag op basis van tellingen van shoppers door wifi-sensoren van Citytraffic. Vorige week liepen er zo’n 70 procent minder mensen in de winkelstraat dan een jaar daarvoor.

Het aantal shoppers daalde afgelopen maandag met 43 procent vergeleken met een week eerder. Aan het einde van vorige week was de daling nog sterker: 58 procent. De winkelstraat valt stil omdat steeds meer winkelketens zoals H&M, C&A en WE Fashion besluiten om tijdelijk te sluiten, aldus onderzoekers. Daarnaast werpen de herhaaldelijke oproepen van het RIVM en de overheid om grote groepen mensen te vermijden, hun vruchten af.