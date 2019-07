Stilte bij de haltes tijdens staking HTM

Reizigers lijken goed geïnformeerd te zijn over de staking woensdagochtend in het stadsvervoer in Den Haag. Bij de haltes voor tram en bus is het rustig en ook op de treinstations staan nauwelijks mensen die met het stadsvervoer hun weg willen vervolgen.

De staking duurt van 06.00 uur tot 10.00 uur. De werknemers eisen onder meer loonsverhoging en het verminderen van de „onverantwoord hoge werkdruk”. Bestuurder Eric Vermeulen van vakbond FNV meldt dat de steun van de medewerkers voor de actie groot is. „Iedereen die had moeten werken heeft zich verzameld in een van de remises”, zegt Vermeulen.

Vermeulen heeft van collega’s gehoord dat er wel wat klachten over de staking zijn geweest. „En dat begrijp ik best. Het is vervelend als je niet met de bus of tram kan reizen. Maar wij staan met de rug tegen de muur. We staken niet voor niets.”