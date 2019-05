Stille tocht voor vermoorde vrouw Den Haag

In Den Haag is zaterdagmiddag een stille tocht gehouden voor de 56-jarige vrouw die op 4 mei werd doodgestoken in de Scheveningse Bosjes. Burgemeester Pauline Krikke liep mee. Volgens de gemeente waren er ongeveer 150 deelnemers. Veel mensen hadden hun hond meegenomen. Het slachtoffer was haar twee honden aan het uitlaten toen ze werd omgebracht.

Verdachte van het misdrijf is Thijs H., die ook wordt verdacht van het doodsteken van een 68-jarige man en een 63-jarige vrouw op de Brunssummerheide, enkele dagen later. Een stille tocht voor die twee slachtoffers werd op verzoek van de nabestaanden afgeblazen.