Stille tocht voor oude, onopgeloste moordzaken

Op stadslandgoed de Kemphaan in Almere wordt zaterdagmiddag om 17.00 uur een stille tocht gehouden om aandacht te vragen voor oude, onopgeloste moordzaken. De Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG) wil met de tocht landelijk aandacht vragen voor cold cases, onder het motto ‘zwijgen over moord blijft ongehoord’.

De organisatie verwacht zaterdag ongeveer vijfhonderd mensen, waarschijnlijk vooral nabestaanden van moordzaken. Onder anderen de burgemeester van Almere, iemand van slachtofferhulp en een nabestaande gaan spreken voor aanvang van de tocht. Ook wordt er een monument onthuld en worden duizend rozen neergelegd. Dat aantal is symbolisch voor de ruim duizend nog altijd onopgeloste moordzaken in Nederland.

De politie komt ook ieder jaar met een coldcase-kalender om aandacht te vragen voor onopgeloste zaken. Soms zijn of lijken er doorbraken in oude zaken, zoals deze week, toen een man uit Estland werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van kickbokser Coen de Nijs in 2001. Vorig jaar werd Jos B. opgepakt in verband met de dood van de elfjarige Nicky Verstappen uit Heibloem in 1998. Woensdag moet hij opnieuw voor de rechter verschijnen.