Stille tocht voor doodgeschoten Arnhemse vrouw

In de Arnhemse wijk Presikhaaf wordt zaterdagavond een stille tocht gehouden voor de maandag doodgeschoten buurtbewoonster. Tijdens de tocht, die door vrienden van het slachtoffer is georganiseerd, wordt geld ingezameld voor de twee jonge dochters van het 35-jarige slachtoffer. Dinsdag is een man van 46 jaar uit Rheden gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij.

Over de aanleiding voor de schietpartij bij de woning van de vrouw aan de Floriszstraat kan de politie nog niks zeggen. De Arnhemse raakte zwaargewond en overleed enkele uren later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De tocht start zaterdagavond bij multifunctioneel centrum Presikhaven in Arnhem en voert naar de woning van de vrouw. Bij haar flat worden witte rozen neergelegd. Ruim honderd mensen hebben op Facebook al laten weten dat zij willen deelnemen.