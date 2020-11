Stille tocht voor doodgereden man in Wijchen

Familie en vrienden van de 42-jarige Wijchenaar die dinsdagavond in zijn woonwijk werd doodgereden, mogen zaterdag een stille tocht voor hem houden. De gemeente Wijchen en de veiligheidsregio Gelderland-Zuid hebben vrijdag toestemming gegeven voor de tocht voor Sebastiaan Theloosen, aldus een gemeentewoordvoerder. Burgemeester Marijke van Beek en de Wijchense wethouders lopen mee met de tocht, die om 19.00 uur begint.

„Wijchen is zeer aangedaan door dit incident. De impact op de inwoners is enorm”, zegt Van Beek. Zij verwacht dat het druk gaat worden en vraagt deelnemers om op de fiets of lopend naar het startpunt van de tocht te komen. De wandeling voert door woonwijk De Ververt, waar het slachtoffer woonde, en langs de plek van de aanrijding, waar inmiddels heel veel bloemen en kaarsen zijn achtergelaten.

De Wijchenaar zou een 18-jarige pakketbezorger uit Woerden hebben aangesproken op zijn rijstijl in een woonwijk. De bezorger reed de man aan en ging er vandoor. De Wijchenaar overleed op straat aan zijn verwondingen. De chauffeur uit Woerden werd later door de politie klemgereden in Beuningen. De Woerdenaar is vrijdag voor veertien dagen in bewaring gesteld door de onderzoeksrechter.

De Wijchense gemeenteraad houdt dinsdag een minuut stilte voor het slachtoffer en voor alle andere slachtoffers van zinloos geweld, aldus een woordvoerster.