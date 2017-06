Stille tocht Savannah in Bunschoten

In Bunschoten wordt donderdag een stille tocht voor de gedode Savannah gehouden. Burgemeester Melis van de Groep sprak de menigte toe. „Ons samenzijn is voor de familie één grote knuffel van onze liefdevolle gemeenschap.”

Voorafgaand aan de tocht waren kerkklokken te horen.

Enkele duizenden mensen zijn Bunschoten-Spakenburg gekomen om het meisje te herdenken. De familieleden lopen niet mee. Ze hebben aangegeven dat te belastend te vinden.



De burgemeester bedankte alle aanwezigen namens de familie. Die is dankbaar dat de tocht is georganiseerd. Het voelt voor hen als een ‘deken van liefde’. „Tegelijk putten zij kracht uit ons meeleven en meehuilen en uit de fijne berichten en hulp die ze sinds donderdagavond van werkelijk alle kanten kregen en krijgen”, aldus Van de Groep.

De nabestaanden vertrouwen volgens hem op gerechtigheid. „Laten wij hun voorbeeld volgen.”

De hechte, gesloten gemeenschap in Bunschoten is geschokt. „We hadden vorige week niet voor mogelijk kunnen houden wat er sinds die donderdag is gebeurd. Dat één van ons dit is overkomen. Het is nog steeds onwerkelijk. Het zal ook veel van onze saamhorigheid, sociale inslag en ons geloof vragen om dit te verwerken.”



Hij kijkt ook naar de toekomst. „Wat met Savannah en Romy is gebeurd had niet mogen gebeuren, mag nooit meer gebeuren, maar kan helaas ooit ergens toch weer gebeuren. Daarom: blijf letten op elkaar en zie om naar elkaar. Overwin het kwaad door het goede.”



Na de toespraak van de burgemeester was iedereen twee minuten stil.