Stille tocht Kerkrade voor doodgestoken vrouw

Naar schatting 100 tot 150 mensen hebben maandagavond deelgenomen aan een stille tocht in Kerkrade. Die werd gehouden ter nagedachtenis aan een 42-jarige vrouw die op 10 juni werd doodgestoken op straat. De vermoedelijke dader is 52 jaar en komt net als het slachtoffer uit Kerkrade. Begin en eindpunt van de stille tocht was bij de woning van het slachtoffer aan de Erensteinerstraat.

Over het motief voor de steekpartij is nog weinig bekend. Wel meldde de politie dat de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De verdachte stak of sneed zichzelf met een mes nadat de vrouw was neergestoken.

De Limburger schreef enkele weken geleden dat de verdachte in 1994 een man heeft vermoord en jaren lang in de gevangenis en in een tbs-kliniek heeft gezeten. Volgens de krant zeggen familieleden van de vrouw zij de ex-vriendin van de verdachte was.