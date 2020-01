Stille tocht in Drachten voor doodgestoken jongen

In Drachten wordt woensdagavond een stille tocht gehouden voor de jongen die vorige week zondag werd neergestoken in de Friese plaats. Het slachtoffer overleed enkele dagen geleden op 16-jarige leeftijd aan zijn verwondingen. Hij was nog 15 toen hij werd neergestoken.

De tocht begint om 20.00 uur bij Sportcentrum Drachten, aldus de gemeente. De route gaat langs het huis waar de jongen woonde en eindigt bij het café waar hij werd neergestoken.

Twee jongens van 14 en 15 jaar zijn opgepakt wegens de steekpartij.