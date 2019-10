Stikstofplan: milieuclubs voorzichtig positief

Verschillende natuur- en milieuorganisaties zijn gematigd positief over de stikstofaanpak die het kabinet heeft bekendgemaakt. Maar ze plaatsen ook kanttekeningen.

„Met deze eerste aanpak van de stikstofcrisis geeft het kabinet aan dat de tijd van rekenkundige trucs voorbij is”, zegt het Wereldnatuurfonds (WWF). „WWF is positief over de forse inzet op natuurbehoud én natuurherstel. Tegelijkertijd wordt boeren toekomstperspectief geboden door inzet op kringlooplandbouw en warme sanering.” Wel roept WWF het kabinet op om „door te pakken, want alleen dan zal het lukken om de stikstofdeken die over Nederland ligt, weg te trekken.”

Directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten zegt: „Verder uitstel of juridische listen zijn in niemands belang, daar is het kabinet heel helder over. Vandaag laat de coalitie zien te kiezen voor een dappere en heldere koers.”

Greenpeace is blij dat het kabinet laat zien stappen te willen zetten. Maar het laat de kans onbenut om de omslag naar „écht duurzame landbouw” te maken. Het aantal dieren verminderen zou de enig juiste aanpak moeten zijn; in plaats daarvan „sturen de kabinetsplannen juist aan op meer megastallen en nóg minder boeren”, aldus directeur Joris Thijsse van Greenpeace Nederland.