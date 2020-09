Stikstof blijft landbouwbegroting Schouten domineren

De stikstofuitspraak van de Raad van State blijft, bijna anderhalf jaar later, nog boven de landbouwplannen van het kabinet hangen. Ook de komende maanden moet het kabinet blijven werken aan de vermindering van de stikstofuitstoot, zodat er weer milieuvergunningen kunnen worden uitgegeven voor de bouw van woningen.

De afgelopen tijd kondigde landbouwminister Carola Schouten een stikstofaanpak, haar visie op kringlooplandbouw en een nieuw mestbeleid aan. De ‘Nationale Eiwitstrategie’ komt er nog aan. Het liefste had de minister in haar laatste begroting een volledig plan klaar willen hebben zodat de boer verder kan boeren en de natuur hersteld wordt. Maar veel problemen moeten nog opgelost worden voordat er weer volop gebouwd kan worden en de boeren echt weten waar ze aan toe zijn.

Een eerder gepresenteerd plan tot 2030 moet ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot uit verschillende sectoren wordt verlaagd. Veehouders kunnen in ruil voor een zak geld onder bepaalde voorwaarden stoppen met boeren als zij dat willen. Een plan dat de uitstoot uit de mest van melkkoeien moest verminderen door het voer aan te passen, is van tafel.

Het geld dat als onderdeel van de stikstofaanpak opzij is gezet, moet voor een behoorlijk deel ook naar de versterking van de natuur gaan. En dat is nodig. „In het landelijk gebied neemt de biodiversiteit nog altijd af en is onverminderde inzet nodig om de stikstofneerslag terug te dringen”, schrijft Schouten, als minister ook verantwoordelijk voor de natuur.

Met haar begroting voor volgend jaar wil de bewindsvrouw de boer helpen staande te blijven in onzekere tijden, waarin ook steeds strengere duurzaamheidseisen worden gesteld. „De veranderingen waar we voor staan zijn ingrijpend en vragen veel van ons allen, in het bijzonder van boeren, tuinders en vissers”, zegt Schouten. „Het is cruciaal om in 2021 en de daaropvolgende jaren koers te houden: alleen dat biedt zekerheid en houvast.” Schouten blijft inzetten op kringlooplandbouw, een manier van boeren waarbij zo min mogelijk stoffen worden verbruikt.