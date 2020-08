Stijging in verkoop aantal cv-ketels

In Nederland zijn vorig jaar ongeveer 450.000 cv-ketels verkocht. Dat is een stijging van bijna 5 procent in vergelijking met 2018. Dit staat in de woensdag gepubliceerde Gasmonitor, een jaarlijks onderzoek naar de aanschaf van warmtetechnieken, uitgevoerd door Natuur & Milieu.

„De cijfers laten zien dat het niet vanzelf goed komt met de overstap naar aardgasvrij wonen. Wie nu een hr-ketel aanschaft, heeft de komende 15 jaar nog aardgas nodig. De hr-ketel blijft de warmtemarkt domineren, alternatieve technieken winnen slechts mondjesmaat terrein”, aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s Natuur & Milieu.

Om de klimaatdoelstellingen te halen moet de verkoop van hr-ketels omlaag, aldus Natuur & Milieu. In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland aardgasvrij worden verwarmd. Als duurzame technieken het uiteindelijk willen ‘winnen’ van de hr-ketel, moet er wat veranderen, vindt Natuur & Milieu. „Het is noodzakelijk dat we in Nederland veel meer en beter gaan isoleren. Dat is voor de toepasbaarheid van veel duurzame technieken de eerste stap. Daarom roepen we de overheid op isoleren veel aantrekkelijker te maken en desnoods wettelijk te verplichten bij woningoverdracht.”