Stichting Zorgrecht start bodemprocedure

De Stichting Zorgrecht begint een bodemprocedure tegen zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Dat maakte een woordvoerder van de belangenvereniging van zzp’ers in de wijkverpleging dinsdag bekend. Inzet is onder meer de vraag of Zilveren Kruis zzp’ers mag dwingen eerst een machtiging aan te vragen alvorens de geleverde zorg te gaan vergoeden.

Volgens de stichting gaan zulke voorwaarden te ver, maar het gerechtshof in Arnhem vond vorige maand van niet. „Wij willen ten behoeve van onze achterban en van iedereen in de zorg dat al onze argumenten zorgvuldig worden gewogen”, aldus een woordvoerder van de stichting.