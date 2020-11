Stichting wil veiliger onderwijs via rechter afdwingen

De Stichting Protect Everybody wil, samen met een aantal gezinnen, via de rechter onderwijs afdwingen dat met name in deze coronatijd voor leerlingen, ouders en leerkrachten veiliger is. Ze wil ook dat het ouders vrij staat om kinderen thuis te houden bij een grote kans op infectie. Komende dinsdag dient de zaak tegen de Staat in Den Haag.

„We zitten middenin een grote golf van infecties, maar de scholen zijn open en vrijwel onbeschermd tegen virustransmissie. Met de vele infecties ontstaat gevaar voor de gezondheid, uitval van klassen en tijdelijke sluitingen van scholen. Wie dan zijn kind thuishoudt wordt gedreigd met boetes en soms zelfs met handhaving door de kinderbescherming. Het is belangrijk dat de scholen openblijven, maar wel op een veilige manier; veilig voor onze kinderen en voor de samenleving”, aldus een woordvoerder.

De stichting wil onder meer dat kinderen beneden de 13 met klachten ruim getest worden, dat de Staat op middelbare scholen minstens een meter afstand in de klas en anders mondneusmaskers daar regelt ’en dat leerplichtambtenaren worden opgeroepen om de schoolplicht niet te handhaven bij zeven of meer besmettingen per 100.000 inwoners per dag.