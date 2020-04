Stichting werkt aan fonds voor zorgverleners coronapatiënten

Voor zorgverleners die intensief met coronapatiënten werken, is deze week de Stichting Zorg na Werk In Coronazorg (ZWIC) opgericht. De stichting wil een steunfonds opzetten voor zorgverleners en hun familieleden.

Bij de zorgverleners gaat het onder meer om verpleegkundigen en ambulancepersoneel die door het werken met coronapatiënten zelf gezondheidsrisico’s lopen. „We moeten zorgen voor onze zorgverleners, zeker in deze coronatijd”, aldus traumachirurg Marijn Houwert (UMC Utrecht), een van de initiatiefnemers: „Applaus is fijn, steun is beter”.

De aanleiding voor de oprichting van de stichting was de eerste operatie van een Covid-19 patiënt door orthopedisch chirurg Sander Muijs, die ook bij UMC Utrecht werkt. Na afloop besloot hij Houwert te bellen en zijn zorgen te uiten. Muijs vroeg zich af of Nederland wel goed genoeg zorgt voor de betrokken professionals die actief zijn in de frontlinie.

Stichting ZWIC vraagt overheid, organisaties, bedrijven en burgers om bij te dragen aan het steunfonds zodat (familieleden van) arts-assistenten en verpleegkundigen er indien nodig een beroep op kunnen doen. De bijdragen zijn onder meer bedoeld om de financiële gevolgen te helpen opvangen van onverhoopt overlijden of arbeidsongeschiktheid.