Stichting waarschuwt voor einde vrije artsenkeuze

De vrije artsenkeuze dreigt fors te worden ingeperkt door een nieuw wetsvoorstel van minister De Jonge (VWS).

Daarvoor waarschuwt de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze (SHVA) in een brandbrief aan de Raad van State, een van de organen die het kabinet adviseert. Het wetsvoorstel Bevorderen contracteren moet een einde maken aan de versnippering in met name de wijkverpleging.

Het is De Jonge al lang een doorn in het oog dat steeds meer wijkverpleegkundigen voor een zzp-praktijk kiezen, zonder contractuele afspraken te maken met zorgverzekeraars over de te leveren zorg. In 2018 ging het om 2.214 aanbieders; bij elkaar goed voor 9 procent van de wijkverpleegkundige zorg.

Vektis, het onderzoeksbureau van de zorgverzekeraars, heeft becijferd dat zzp’ers gemiddeld 2,7 keer zoveel uren zorg per cliënt besteden als collega’s die wel onder contract werken. Ook zouden ze dubbel zoveel kosten in rekening brengen, zonder dat goed duidelijk is of dit veroorzaakt wordt door verschillen in het cliëntenbestand.

Rechters leggen de zorgverzekeringswet nu zo uit dat verzekeraars minstens 75 tot 80 procent van de facturen van zzp’ers moeten vergoeden. In de wet van De Jonge moet komen te staan dat de hoogte van de vergoeding in nadere regels kan worden vastgelegd.

Pas in een volgende fase wil het kabinet besluiten „of en wanneer deze kan-bepaling nader wordt ingevuld en geëffectueerd”, schreef De Jonge in het herfstreces aan de Tweede Kamer. Als het zover komt, betekent dat volgens de SHVA voor veel zzp-wijkverpleegkundigen einde oefening.