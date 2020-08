Stichting Vluchteling geeft kwart miljoen euro noodhulp Beiroet

De Stichting Vluchteling stelt per direct een kwart miljoen euro ter beschikking voor slachtoffers van de explosie in Beiroet. Het geld komt uit de noodhulpreserves van de hulporganisatie en is bedoeld voor voedselverstrekking, onderdak en psychosociale ondersteuning. Ook is het rekeningnummer IBAN 999 opengesteld voor giften.

Het dodental door de zware explosies in Beiroet ligt intussen boven de 100. Meer dan 4000 mensen raakten gewond, meldt het Rode Kruis in Libanon. Honderdduizenden zijn dakloos geworden.

Volgens Stichting Vluchteling heeft de explosie in de haven een land getroffen dat toch al in een diepe crisis verkeerde, zowel door de vastgelopen economie als door corona en de opvang van Syrische vluchtelingen. „Crisis op crisis op crisis”, zegt directeur Tineke Ceelen. „Mijn gedachten gaan vooral uit naar de vele vluchtelingen die moeten zien te overleven en die keer op keer weer voor onmenselijk grote uitdagingen worden gesteld.”

In Libanon verblijven volgens de VN ruim 884.000 Syrische vluchtelingen. Meer dan 210.000 van hen wonen in Beiroet.